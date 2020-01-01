Корпус Boost (953/99) без БП черный
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Код товара: 110787
Производитель: Boost
14 января
14 января
2 290₽
9
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
- Форм-фактор
- ATX, MicroATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Окно на боковой стенке
- нет
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 3
- Число отсеков 2,5"
- 2
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 160
- Цвет светодиодной подсветки
- нет
- Встроенные вентиляторы
- нет
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
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