Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7 [B7-4M2] без БП черный
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Код товара: 108557
Производитель: 1STPLAYER
В наличии
В наличии
4 790₽
57
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
- Форм-фактор
- ATX, MicroATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Окно на боковой стенке
- есть
- Материал окна
- закаленное стекло
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 2
- Число отсеков 2,5"
- 2
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 320
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 165
- Цвет светодиодной подсветки
- RGB
- Встроенные вентиляторы
- 4 x 120 мм
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
И
И
Ибрагим Муцалханов
27 декабря 2020
Достоинства
купил сегодня сама корпус очень красивый просто нету слов но про касяков снизу я написал
Недостатки
есть одно но я подключил папу Sata на от блок питание Маме Sate кулера включились при включение горело разноцветной подцветкой потом изменилось на цвет желтый и на ленте желтый при нажатие кнопку изменение подцветки Led не дало не какого реакции все же горят кулера и лента передняя желтый цвет
Комментарии
корпус красивый но RGB не устроило меня брак с завода
И
Ибрагим Муцалханов
27 декабря 2020
Достоинства
купил сегодня сама корпус очень красивый просто нету слов но про касяков снизу я написал
Недостатки
есть одно но я подключил папу Sata на от блок питание Маме Sate кулера включились при включение горело разноцветной подцветкой потом изменилось на цвет желтый и на ленте желтый при нажатие кнопку изменение подцветки Led не дало не какого реакции все же горят кулера и лента передняя желтый цвет
Комментарии
корпус красивый но RGB не устроило меня брак с завода
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