Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7 [B7-4M2] без БП черный

купил сегодня сама корпус очень красивый просто нету слов но про касяков снизу я написал

Недостатки

есть одно но я подключил папу Sata на от блок питание Маме Sate кулера включились при включение горело разноцветной подцветкой потом изменилось на цвет желтый и на ленте желтый при нажатие кнопку изменение подцветки Led не дало не какого реакции все же горят кулера и лента передняя желтый цвет