Корпус Formula CL-3301B TG без БП черный
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Код товара: 103408
Производитель: Formula
3 890₽
46
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В магазинах:
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
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