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Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный

Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный

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Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 102261
Производитель: 1STPLAYER
В наличии
В наличии
3 290₽
39
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Характеристики
Мощность блока питания
без БП
Цвет
черный
Форм-фактор
ATX, MicroATX
Типоразмер
Midi-Tower
Окно на боковой стенке
есть
Материал окна
закаленное стекло
Число внутренних отсеков 3,5&quot;
1
Число отсеков 2,5&quot;
1
Максимальная длина видеокарты,мм
300
Максимальная высота процессорного кулера,мм
160
Цвет светодиодной подсветки
RGB
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Размещение БП в корпусе
нижнее
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В наличии
В наличии
3 290₽
39
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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