Корпус 1STPLAYER FIREROSE F4 (F4-3R1) без БП черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 102261
Производитель: 1STPLAYER
В наличии
В наличии
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
- Форм-фактор
- ATX, MicroATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Окно на боковой стенке
- есть
- Материал окна
- закаленное стекло
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 1
- Число отсеков 2,5"
- 1
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 300
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 160
- Цвет светодиодной подсветки
- RGB
- Встроенные вентиляторы
- 3 x 120 мм
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус GameMax H605 Expedition WHT без БП белый
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус GameMax G562 без БП черный
2 990₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Accord JP-X без БП черный
2 890₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Formula GM-706W без БП белый
3 590₽
Корпус Zalman T6 без БП черный
3 290₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус 1STPLAYER RAINBOW R3 (R3-1R1) без БП черный
2 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.