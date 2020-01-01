Корпус Zalman S5 без БП черный
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Код товара: 101495
Производитель: Zalman
мало
мало
4 690₽
46
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
- Форм-фактор
- ATX, Mini-ITX, MicroATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Окно на боковой стенке
- есть
- Материал окна
- закаленное стекло
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 2
- Число отсеков 2,5"
- 4
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 340
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 163
- Цвет светодиодной подсветки
- RGB
- Встроенные вентиляторы
- 2 x 120 мм
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
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