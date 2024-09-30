Cooler Master < RG-ICE2-TA15-R1 > E2 IC Essential (термопаста)
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Код товара: 90381
Производитель: Cooler Master
250₽
3
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Упаковка
- Шприц
- Вес, г
- 3.4
- Теплопроводность, Вт/м·К
- 3.5
- Плотность
- 2.4 г/см3
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