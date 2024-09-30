Термопрокладка Arctic Thermal Pad ACTPD00002A
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 47467
Производитель: Arctic
840₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-001-RS-RU Термопаста 1гр.
850₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Термопаста Arctic Cooling ACTCP00079A MX-6, 2 г
990₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Термопаста Arctic MX-2 4 грамма 2019 Edition
890₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019)
790₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Термопаста Zalman ZM-STC7 шприц 4гр.
690₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вес, г
- 9
- Теплопроводность, Вт/м·К
- 6
- Диапазон рабочих температур
- -40 ~ 200 °C
- Плотность
- 3.2 г/см3
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.