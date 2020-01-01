Thermal Grizzly Kryonaut < TG-K-001-RS-RU > Термопаста 1гр.
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Код товара: 40365
Производитель: Thermal Grizzly
мало
мало
690₽
8
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Характеристики
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- Упаковка
- Шприц
- Вес, г
- 1
- Теплопроводность, Вт/м·К
- 12.5
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