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Термопаста
Thermal Grizzly Kryonaut < TG-K-001-RS-RU > Термопаста 1гр.

Thermal Grizzly Kryonaut < TG-K-001-RS-RU > Термопаста 1гр.

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Thermal Grizzly Kryonaut < TG-K-001-RS-RU > Термопаста 1гр.
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Код товара: 40365
Производитель: Thermal Grizzly
мало
мало
690₽
8
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Характеристики
Упаковка
Шприц
Вес, г
1
Теплопроводность, Вт/м·К
12.5
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мало
мало
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа