Arctic Cooling < MX-4-20г > Термопаста, 20гр.
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 2475
Производитель: Arctic
В наличии
В наличии
2 790₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Упаковка
- Шприц
- Вес, г
- 20
- Теплопроводность, Вт/м·К
- 8.5
- Вязкость
- 870 пз
- Плотность
- 2.5 г/см3
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.