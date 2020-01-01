DEEPCOOL Термопаста, 1.5гр.
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Код товара: 102706
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
290₽
3
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Характеристики
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- Упаковка
- Шприц
- Вес, г
- 1.5
- Теплопроводность, Вт/м·К
- 1.13
- Диапазон рабочих температур
- 300 °C
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