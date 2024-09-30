Оперативная память Patriot Memory [PSD34G1600L2S] 4 Гб DDR3
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Код товара: 98116
Производитель: Patriot Memory
Гарантия: 12 мес.
990₽
11
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR3
- Форм-фактор
- SO-DIMM
- Общий объём памяти
- 4 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 1600
- Пропускная способность
- PC12800
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