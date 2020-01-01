Оперативная память Kingston KVR26S19S8/8 8 Гб DDR4
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Код товара: 83432
Производитель: Kingston
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мало
1 890₽
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- SO-DIMM
- Общий объём памяти
- 8 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 2666
- Пропускная способность
- PC21300
- Буферизованная (Registered)
- нет
- Поддержка XMP
- нет
- Поддержка ECC
- нет
- CAS Latency (CL)
- 19
- Радиатор
- нет
- Подсветка элементов платы
- нет
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