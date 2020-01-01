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Оперативная память
Оперативная память AMD R534G1601S1S-UO 4 Гб DDR3

Оперативная память AMD R534G1601S1S-UO 4 Гб DDR3

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Оперативная память AMD R534G1601S1S-UO 4 Гб DDR3
Оперативная память AMD R534G1601S1S-UO 4 Гб DDR3
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Код товара: 2920
Производитель: AMD
Гарантия: 36 мес.
30 декабря
30 декабря
1 290₽
15
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О товаре
DDR3 1600 (PC 12800) SODIMM 204 pin, 1x4 Гб
Характеристики
Тип памяти
DDR3
Форм-фактор
SO-DIMM
Общий объём памяти
4 Гб
Количество модулей
1
Тактовая частота, МГц
1600
Пропускная способность
PC12800
Буферизованная (Registered)
нет
Поддержка XMP
нет
Поддержка ECC
нет
CAS Latency (CL)
11
Радиатор
нет
Подсветка элементов платы
нет
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30 декабря
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа