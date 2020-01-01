Оперативная память ADATA XPG Spectrix D60G AX4U32008G16A-ST60 8 Гб DDR4

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Быстрая доставка продуктов в Махачкале
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
SamsungXiaomiAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGXiaomiPhilipsSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
SonyApple
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Подарочные сертификаты
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Спорт и одежда
БюрократМеттаSamuraiChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Оперативная память ADATA XPG Spectrix D60G AX4U32008G16A-ST60 8 Гб DDR4

Наведите на фотографию для увеличения
Оперативная память ADATA XPG Spectrix D60G AX4U32008G16A-ST60 8 Гб DDR4
Оперативная память ADATA XPG Spectrix D60G AX4U32008G16A-ST60 8 Гб DDR4
Оперативная память ADATA XPG Spectrix D60G AX4U32008G16A-ST60 8 Гб DDR4
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 170712
Производитель: ADATA
Гарантия: 30 мес.
нет отзывов
спросить
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

990 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast KF436C17BBA/8 8 Гб DDR4
3 390₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast KF436C17BBA/8 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память PATRIOT PSD58G480041S 8 Гб DDR5
3 690₽
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память PATRIOT PSD58G480041S 8 Гб DDR5
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingspec KS4800D5P11008G 8 Гб DDR5
2 790₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingspec KS4800D5P11008G 8 Гб DDR5
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D35 (AX4U36008G18I-SWHD35) 8 Гб DDR4
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D35 (AX4U36008G18I-SWHD35) 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память PATRIOT Viper Steel RGB (PVSR48G360C0) 8 Гб DDR4
2 890₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память PATRIOT Viper Steel RGB (PVSR48G360C0) 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY KF432C16BB2A /8 8 Гб DDR4
3 190₽
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY KF432C16BB2A /8 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память ADATA XPG Gammix D45 (AX4U36008G18I-CBKD45) 8 Гб DDR4
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память ADATA XPG Gammix D45 (AX4U36008G18I-CBKD45) 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Samsung M378A1K43EB2-CWED0 8 Гб DDR4
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Samsung M378A1K43EB2-CWED0 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast (KF436C17BB2A/8) 8 Гб DDR4
3 390₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast (KF436C17BB2A/8) 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast (KF436C17BWA/8) 8 Гб DDR4
3 590₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast (KF436C17BWA/8) 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB XMP KF437C19BB2A/8 8 Гб DDR4
3 790₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB XMP KF437C19BB2A/8 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (AX4U32008G16A-SW50) 8 Гб DDR4
2 890₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (AX4U32008G16A-SW50) 8 Гб DDR4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston ValueRAM (KVR48U40BS6-8) 8 Гб DDR5
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston ValueRAM (KVR48U40BS6-8) 8 Гб DDR5
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston KVR52S42BS6-8 8 Гб DDR5
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston KVR52S42BS6-8 8 Гб DDR5
Оперативная память Kingston KSM24RS8/8HDI 8 Гб DDR4
Оперативная память Kingston KSM24RS8/8HDI 8 Гб DDR4
2 690₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston FURY Beast KF436C17BBA/8 8 Гб DDR4
Оперативная память Kingston FURY Beast KF436C17BBA/8 8 Гб DDR4
3 390₽
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память PATRIOT PSD58G480041S 8 Гб DDR5
Оперативная память PATRIOT PSD58G480041S 8 Гб DDR5
3 690₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingspec KS4800D5P11008G 8 Гб DDR5
Оперативная память Kingspec KS4800D5P11008G 8 Гб DDR5
2 790₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D35 (AX4U36008G18I-SWHD35) 8 Гб DDR4
Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D35 (AX4U36008G18I-SWHD35) 8 Гб DDR4
2 990₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память PATRIOT Viper Steel RGB (PVSR48G360C0) 8 Гб DDR4
Оперативная память PATRIOT Viper Steel RGB (PVSR48G360C0) 8 Гб DDR4
2 890₽
Характеристики
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
DIMM
Общий объём памяти
8 Гб
Количество модулей
1
Тактовая частота, МГц
3200
Пропускная способность
PC25600
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

990 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа