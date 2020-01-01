Оперативная память ADATA XPG Spectrix D60G AX4U32008G16A-ST60 8 Гб DDR4
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3 дня
990 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 8 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 3200
- Пропускная способность
- PC25600
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