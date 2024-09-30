Оперативная память Patriot Memory Viper Steel RGB PVSR416G360C0K 16 Гб DDR4
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Код товара: 164526
Производитель: Patriot Memory
Гарантия: 30 мес.
6 490₽
77
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 16 Гб
- Количество модулей
- 2
- Тактовая частота, МГц
- 3600
- Особенности
- RGB-подсветка, XMP, игровая, радиатор
- Пропускная способность
- PC28800
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