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Оперативная память Kingston [KVR32S22S6/8] 8 Гб DDR4

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Оперативная память Kingston [KVR32S22S6/8] 8 Гб DDR4
нет отзывов
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Код товара: 159401
Производитель: Kingston
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 090₽
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Линейка
ValueRAM
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
SO-DIMM
Общий объём памяти
8 Гб
Количество модулей
1
Тактовая частота, МГц
3200
Пропускная способность
PC25600
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2 090₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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