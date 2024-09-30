Оперативная память Kingston FURY Beast KF426C16BB1/16 16 Гб DDR4
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Код товара: 158703
Производитель: Kingston FURY
Гарантия: 12 мес.
5 490₽
65
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 16 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 2666
- Особенности
- XMP, игровая, радиатор
- Пропускная способность
- PC21300
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Вопросы и ответы
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М
Магомедали
15 апреля 2024
В ноутбук asus tuf f15 полезет?
1
0 0
А
Азамат
31.07.2024 20:43:23
Конечно нет
Ответить
0 0
М
Магомедали
15 апреля 2024
В ноутбук asus tuf f15 полезет?
1
0
0