Оперативная память Patriot Memory PSD48G320081S 8 Гб DDR4
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 153571
Производитель: Patriot Memory
Гарантия: 36 мес.
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Patriot Memory PSD38G16002S 8 Гб DDR3
1 690₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Kingston [KVR32S22S6/8] 8 Гб DDR4
2 090₽
Оперативная память Kingmax KM-LD4-2666-8GS 8 Гб DDR4
2 290₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Crucial DDR4 SODIMM 8Gb CT8G4SFRA32A 8 Гб DDR4
1 990₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память Crucial CT8G4DFRA32A 8 Гб DDR4
2 190₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Оперативная память PATRIOT PSD48G320081 8 Гб DDR4
1 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- SO-DIMM
- Общий объём памяти
- 8 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 3200
- Пропускная способность
- PC25600
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.