Оперативная память Kingston KSM24RS8/8HDI 8 Гб DDR4
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Код товара: 147961
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
2 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 8 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 2400
- Особенности
- ECC, буферизованная (Registered)
- Пропускная способность
- PC19200
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