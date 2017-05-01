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Оперативная память ADATA XPG Spectrix D50 [AX4U32008G16A-DW50] 16 Гб DDR4
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Код товара: 142038
Производитель: ADATA
3 890₽
46
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 16 Гб
- Количество модулей
- 2
- Тактовая частота, МГц
- 3200
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