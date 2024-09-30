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Оперативная память Thermaltake [RA24D408GX2-4000C19A] 16 Гб DDR4

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Оперативная память Thermaltake [RA24D408GX2-4000C19A] 16 Гб DDR4
Оперативная память Thermaltake [RA24D408GX2-4000C19A] 16 Гб DDR4
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 129015
Производитель: Thermaltake
Гарантия: 30 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

10 990₽
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В магазинах:
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В магазинах:
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Характеристики
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
DIMM
Общий объём памяти
16 Гб
Количество модулей
2
Тактовая частота, МГц
4000
Пропускная способность
PC32000
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10 990₽
131
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа