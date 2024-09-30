Оперативная память Patriot Memory PSD38G1600L2S 8 Гб DDR3
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 124130
Производитель: Patriot Memory
Гарантия: 30 мес.
1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип памяти
- DDR3
- Форм-фактор
- SO-DIMM
- Общий объём памяти
- 8 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 1600
- Пропускная способность
- PC12800
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
М
М
Магомед
23 августа 2023
М
М
Магомед
25 января 2023
М
Магомед
23 августа 2023
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.