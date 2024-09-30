Оперативная память Samsung M391A4G43MB1-CTD 32 Гб DDR4
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Код товара: 117089
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
12 090₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 32 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 2666
- Особенности
- ECC
- Пропускная способность
- PC21300
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