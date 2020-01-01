Оперативная память Team Group XTREEM ARGB [TF10D416G3200HC16CDC01] 16 Гб DDR4
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Код товара: 108540
Производитель: Team Group
31 декабря
31 декабря
6 990₽
75
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 16 Гб
- Количество модулей
- 2
- Тактовая частота, МГц
- 3200
- Пропускная способность
- PC25600
- Буферизованная (Registered)
- нет
- Поддержка XMP
- есть
- Поддержка ECC
- нет
- CAS Latency (CL)
- 16
- Радиатор
- есть
- Подсветка элементов платы
- есть
- Особенности
- RGB-подсветка, XMP, игровая, радиатор
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