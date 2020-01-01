Оперативная память G.SKILL TridentZ [F4-3200C16D-16GTZR] 16 Гб DDR4
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Код товара: 107970
Производитель: G.SKILL
мало
мало
8 990₽
107
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 16 Гб
- Количество модулей
- 2
- Тактовая частота, МГц
- 3200
- Пропускная способность
- PC25600
- Буферизованная (Registered)
- нет
- Поддержка XMP
- есть
- Поддержка ECC
- нет
- CAS Latency (CL)
- 16
- Радиатор
- есть
- Подсветка элементов платы
- есть
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