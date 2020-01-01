Оперативная память ADATA Premier AD4U2400716G17-SGN 8 Гб DDR4
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Код товара: 105486
Производитель: ADATA
мало
мало
3 790₽
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 8 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 2400
- Пропускная способность
- PC19200
- Буферизованная (Registered)
- нет
- Поддержка XMP
- нет
- Поддержка ECC
- нет
- CAS Latency (CL)
- 17
- Радиатор
- нет
- Подсветка элементов платы
- нет
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