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Оперативная память
Оперативная память ADATA Premier AD4U2400716G17-SGN 8 Гб DDR4

Оперативная память ADATA Premier AD4U2400716G17-SGN 8 Гб DDR4

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Оперативная память ADATA Premier AD4U2400716G17-SGN 8 Гб DDR4
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Код товара: 105486
Производитель: ADATA
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3 790₽
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Характеристики
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
DIMM
Общий объём памяти
8 Гб
Количество модулей
1
Тактовая частота, МГц
2400
Пропускная способность
PC19200
Буферизованная (Registered)
нет
Поддержка XMP
нет
Поддержка ECC
нет
CAS Latency (CL)
17
Радиатор
нет
Подсветка элементов платы
нет
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мало
3 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа