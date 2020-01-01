Оперативная память Patriot Memory [PSD34G160081S] 4 Гб DDR3
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Код товара: 102854
Производитель: Patriot Memory
В наличии
В наличии
990₽
7
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR3
- Форм-фактор
- SO-DIMM
- Общий объём памяти
- 4 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 1600
- Пропускная способность
- PC12800
- Буферизованная (Registered)
- нет
- Поддержка XMP
- нет
- Поддержка ECC
- нет
- CAS Latency (CL)
- 11
- Радиатор
- нет
- Подсветка элементов платы
- нет
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