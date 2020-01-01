Оперативная память Kingston KVR26N19S6/4 4 Гб DDR4
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Код товара: 100935
Производитель: Kingston
31 декабря
31 декабря
1 490₽
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Характеристики
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- Тип памяти
- DDR4
- Форм-фактор
- DIMM
- Общий объём памяти
- 4 Гб
- Количество модулей
- 1
- Тактовая частота, МГц
- 2666
- Пропускная способность
- PC21300
- Буферизованная (Registered)
- нет
- Поддержка XMP
- нет
- Поддержка ECC
- нет
- CAS Latency (CL)
- 19
- Радиатор
- нет
- Подсветка элементов платы
- нет
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