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Накопители SSD
Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ

Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ

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Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ
Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ
Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ
Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ
Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 92100
Производитель: Western Digital
мало
мало
8 990₽
107
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Характеристики
Линейка
WD Black
Объем, ГБ
500
Назначение
для ноутбука, для настольного компьютера
Тип флэш-памяти
TLC 3D NAND
Контроллер
SanDisk 20-82-007011
Форм-фактор
2280
Интерфейсы
PCI-E
Разъем
M.2
Скорость чтения, Мб/сек
3430
Скорость записи, Мб/сек
2600
Суммарное число записываемых байтов (TBW)
300
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мало
мало
8 990₽
107
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа