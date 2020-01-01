Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS500G3XHC] 500 ГБ
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Код товара: 92100
Производитель: Western Digital
мало
мало
8 990₽
107
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Характеристики
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- Линейка
- WD Black
- Объем, ГБ
- 500
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Контроллер
- SanDisk 20-82-007011
- Форм-фактор
- 2280
- Интерфейсы
- PCI-E
- Разъем
- M.2
- Скорость чтения, Мб/сек
- 3430
- Скорость записи, Мб/сек
- 2600
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 300
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