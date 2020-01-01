Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S1T0BW] 1 024 ГБ
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Код товара: 90715
Производитель: Samsung
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
10 590₽
127
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Характеристики
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- Линейка
- 970 EVO
- Объем, ГБ
- 1000
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Контроллер
- Samsung Phoenix
- Форм-фактор
- 2280
- Поддержка технологий
- TRIM, NVMe, Шифрование данных, Поддержка секторов размером 4 КБ
- Интерфейсы
- PCI-E
- Разъем
- M.2
- Скорость чтения, Мб/сек
- 3500
- Скорость записи, Мб/сек
- 3300
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 600
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