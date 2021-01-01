Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] 500 ГБ
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Код товара: 89106
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
5 490₽
57
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Объем, ГБ
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Характеристики
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- Линейка
- 970 EVO Plus
- Объем, ГБ
- 500
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Контроллер
- Samsung Phoenix
- Форм-фактор
- 2280
- Интерфейсы
- PCI-E
- Разъем
- M.2
- Скорость чтения, Мб/сек
- 3500
- Скорость записи, Мб/сек
- 3200
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 300
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Вопросы и ответы
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M
Magomed
1 января 2021
Почему при оформлении заказа товара где написано-"привезём бесплатно" все равно итог оплаты выдаёт с оплатой курьера?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 10:38:12
Здравствуйте! Доставка по Махачкале и Каспийску у нас свыше 1000 рублей - бесплатная
Ответить
0 0
M
Magomed
1 января 2021
Почему при оформлении заказа товара где написано-"привезём бесплатно" все равно итог оплаты выдаёт с оплатой курьера?
1
0
0