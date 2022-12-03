Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S250BW] 250 ГБ
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Код товара: 87242
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
3 990₽
26
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Объем, ГБ
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Характеристики
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- Линейка
- 970 EVO Plus
- Объем, ГБ
- 250
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- 3D V-NAND
- Контроллер
- Samsung Phoenix
- Форм-фактор
- 2280
- Поддержка технологий
- TRIM, NVMe, Шифрование данных, Поддержка секторов размером 4 КБ
- Интерфейсы
- PCI-E
- Разъем
- M.2
- Скорость чтения, Мб/сек
- 3500
- Скорость записи, Мб/сек
- 2300
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 150
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Вопросы и ответы
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А
Абдухалик
3 декабря 2022
Получается установить этот SSD диск на ноутбук?
1
0 0
i
ip-hanicha
04.12.2022 17:26:31
Добрый день! Можно, если есть соответствующий слот для установки
Ответить
0 0
А
Абдухалик
3 декабря 2022
Получается установить этот SSD диск на ноутбук?
1
0
0