Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro [ASX6000PNP-512GT-C] 512 ГБ
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Код товара: 83676
Производитель: ADATA
Гарантия: 15 дн.
4 590₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Линейка
- SX6000 Pro
- Объем, ГБ
- 512
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Контроллер
- Realtek RTS5763DL
- Форм-фактор
- 2280
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Вопросы и ответы
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А
Али
19 июля 2024
Ассалам уалейкум. В Избергском 05.ру есть в наличии?
1
0 0
0
05.ru
19.07.2024 21:01:33
Здравствуйте! К сожалению, нет, можем вам переместить или оформить доставку. Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вас подробно проконсультируют по наличию товара
Ответить
0 0
А
Али
19 июля 2024
Ассалам уалейкум. В Избергском 05.ру есть в наличии?
1
0
0