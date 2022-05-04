Накопитель SSD Crucial BX500 [CT240BX500SSD1] 240 ГБ
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Код товара: 83213
Производитель: Crucial
Гарантия: 30 мес.
В наличии
В наличии
1 950₽
23
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Объем, ГБ
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Характеристики
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- Линейка
- BX500
- Объем, ГБ
- 240
- Назначение
- игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Контроллер
- Silicon Motion SM2258
- Форм-фактор
- 2.5"
- Поддержка технологий
- TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ
- Интерфейсы
- SATA 6Gb/s
- Разъем
- SATA
- Скорость чтения, Мб/сек
- 540
- Скорость записи, Мб/сек
- 500
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 80
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Вопросы и ответы
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А
Али
4 мая 2022
На ноутбук подойдёт?
1
0 0
0
05.ru
05.05.2022 10:19:39
Добрый день! Назначение - игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
Ответить
0 0
А
Али
4 мая 2022
На ноутбук подойдёт?
1
0
0