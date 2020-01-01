Накопитель SSD Transcend MTS820S [TS120GMTS820S] 120 ГБ
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Код товара: 83127
Производитель: Transcend
В наличии
В наличии
1 450₽
12
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Характеристики
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- Линейка
- MTS820S
- Объем, ГБ
- 120
- Назначение
- игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Форм-фактор
- 2280
- Интерфейсы
- SATA 6Gb/s
- Разъем
- M.2
- Скорость чтения, Мб/сек
- 500
- Скорость записи, Мб/сек
- 350
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 40
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