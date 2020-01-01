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Накопители SSD
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-240GT-R] 240 ГБ

Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-240GT-R] 240 ГБ

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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-240GT-R] 240 ГБ
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-240GT-R] 240 ГБ
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-240GT-R] 240 ГБ
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Фото товара
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Код товара: 81462
Производитель: ADATA
Гарантия: 30 мес.
В наличии
В наличии
1 790₽
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Характеристики
Линейка
Ultimate SU650
Объем, ГБ
240
Назначение
игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
Тип флэш-памяти
TLC 3D NAND
Контроллер
Silicon Motion SM2258XT
Форм-фактор
2.5&quot;
Поддержка технологий
Поддержка секторов размером 4 КБ
Интерфейсы
SATA 6Gb/s
Разъем
SATA
Скорость чтения, Мб/сек
520
Скорость записи, Мб/сек
450
Суммарное число записываемых байтов (TBW)
140
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В наличии
В наличии
1 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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