Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ
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Код товара: 81460
Производитель: ADATA
Гарантия: 30 мес.
мало
мало
1 290₽
15
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Характеристики
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- Линейка
- Ultimate SU650
- Объем, ГБ
- 120
- Назначение
- игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Контроллер
- Silicon Motion SM2258XT
- Форм-фактор
- 2.5"
- Поддержка технологий
- TRIM, NCQ, Поддержка секторов размером 4 КБ
- Интерфейсы
- SATA 6Gb/s
- Разъем
- SATA
- Скорость чтения, Мб/сек
- 520
- Скорость записи, Мб/сек
- 320
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 70
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Ю
Ю
Юрий,
20 декабря 2022
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нет
Комментарии
Свои функции выполняет на все 100 , новут заработал в 10 раз быстрее
Ю
Юрий,
20 декабря 2022
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нет
Комментарии
Свои функции выполняет на все 100 , новут заработал в 10 раз быстрее
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