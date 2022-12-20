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Накопители SSD
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ

Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ

1 отзыв
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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-120GT-R] 120 ГБ
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 81460
Производитель: ADATA
Гарантия: 30 мес.
мало
мало
1 290₽
15
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Характеристики
Линейка
Ultimate SU650
Объем, ГБ
120
Назначение
игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
Тип флэш-памяти
TLC 3D NAND
Контроллер
Silicon Motion SM2258XT
Форм-фактор
2.5&quot;
Поддержка технологий
TRIM, NCQ, Поддержка секторов размером 4 КБ
Интерфейсы
SATA 6Gb/s
Разъем
SATA
Скорость чтения, Мб/сек
520
Скорость записи, Мб/сек
320
Суммарное число записываемых байтов (TBW)
70
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Ю
Ю
Юрий,
20 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нет
Комментарии
Свои функции выполняет на все 100 , новут заработал в 10 раз быстрее
Ответить
0 0
Ю
Юрий,
20 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нет
Комментарии
Свои функции выполняет на все 100 , новут заработал в 10 раз быстрее
Ответить
0
0
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мало
мало
1 290₽
15
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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