Накопитель SSD Western Digital Green [WDS240G2G0B] 240 ГБ
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Код товара: 76681
Производитель: Western Digital
Гарантия: 30 мес.
1 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Линейка
- WD Green
- Объем, ГБ
- 240
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера, игровой
- Контроллер
- Silicon Motion
- Форм-фактор
- 2280
- Поддержка технологий
- Поддержка секторов размером 4 КБ
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