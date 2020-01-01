Накопитель SSD Kingston A400 [SA400S37/480G] 480 ГБ
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Код товара: 64666
Производитель: Kingston
Гарантия: 30 мес.
В наличии
В наличии
2 990₽
35
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Объем, ГБ
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Характеристики
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- Линейка
- A400
- Объем, ГБ
- 480
- Назначение
- игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC
- Контроллер
- Phison PS3111-S11
- Форм-фактор
- 2.5"
- Поддержка технологий
- TRIM, NCQ, Поддержка секторов размером 4 КБ
- Интерфейсы
- SATA 6Gb/s
- Разъем
- SATA
- Скорость чтения, Мб/сек
- 500
- Скорость записи, Мб/сек
- 450
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 160
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