Твердотельный накопитель SSD 2.5" Apacer AS340 240Gb (SATA3)
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Код товара: 57333
Производитель: Apacer
мало
мало
1 390₽
16
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О товаре
для ноутбука и настольного компьютера, 2.5", SATA 6Gb/s, SSD (твердотельный), 240 Гб
Характеристики
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- Линейка
- AS340 Panther
- Объем, ГБ
- 240
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Форм-фактор
- 2.5"
- Поддержка технологий
- TRIM, NCQ, Поддержка секторов размером 4 КБ
- Интерфейсы
- SATA 6Gb/s
- Разъем
- SATA
- Скорость чтения, Мб/сек
- 475
- Скорость записи, Мб/сек
- 380
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 60
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