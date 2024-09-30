Накопитель SSD Patriot Memory Burst Elite [PBE480GS25SSDR] 480 ГБ
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Код товара: 163770
Производитель: Patriot Memory
Гарантия: 30 мес.
3 690₽
44
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Линейка
- Burst Elite
- Объем, ГБ
- 480
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Контроллер
- Phison PS3111-S11
- Форм-фактор
- 2.5"
- Поддержка технологий
- TRIM
Отзывы 2
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v
v
vqoIlosxFe
19 апреля 2024
М
М
Магомед
6 сентября 2023
Хороший накопитель за свою цену
v
vqoIlosxFe
19 апреля 2024
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