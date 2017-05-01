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Накопитель SSD Samsung 980 Series [MZ-V8V1T0BW] 1 000 ГБ

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Накопитель SSD Samsung 980 Series [MZ-V8V1T0BW] 1 000 ГБ
Накопитель SSD Samsung 980 Series [MZ-V8V1T0BW] 1 000 ГБ
Накопитель SSD Samsung 980 Series [MZ-V8V1T0BW] 1 000 ГБ
Накопитель SSD Samsung 980 Series [MZ-V8V1T0BW] 1 000 ГБ
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Код товара: 150817
Производитель: Samsung
Гарантия: 15 дн.
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8 990₽
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Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] 500 ГБ
7 990₽
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2 400₽

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Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] 500 ГБ
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO [MZ-77E1T0BW] 1 000 ГБ
9 790₽
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2 940₽

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Накопитель SSD Samsung 870 EVO [MZ-77E1T0BW] 1 000 ГБ
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Накопитель SSD Kingston FURY Renegade SFYRS/1000G 1 000 ГБ
9 990₽
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3 000₽

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Накопитель SSD Kingston FURY Renegade SFYRS/1000G 1 000 ГБ
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Накопитель SSD ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE (AGAMMIXS70B-1T-CS) 1 000 ГБ
7 990₽
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2 400₽

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Накопитель SSD ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE (AGAMMIXS70B-1T-CS) 1 000 ГБ
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Накопитель SSD PATRIOT VP4000M1TBM23 1 000 ГБ
9 500₽
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2 850₽

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Накопитель SSD PATRIOT VP4000M1TBM23 1 000 ГБ
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Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] 500 ГБ
Накопитель SSD Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] 500 ГБ
7 990₽
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO [MZ-77E1T0BW] 1 000 ГБ
Накопитель SSD Samsung 870 EVO [MZ-77E1T0BW] 1 000 ГБ
9 790₽
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Накопитель SSD Kingston FURY Renegade SFYRS/1000G 1 000 ГБ
Накопитель SSD Kingston FURY Renegade SFYRS/1000G 1 000 ГБ
9 990₽
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Накопитель SSD ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE (AGAMMIXS70B-1T-CS) 1 000 ГБ
Накопитель SSD ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE (AGAMMIXS70B-1T-CS) 1 000 ГБ
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Накопитель SSD PATRIOT VP4000M1TBM23 1 000 ГБ
Накопитель SSD PATRIOT VP4000M1TBM23 1 000 ГБ
9 500₽
Характеристики
Объем, ГБ
1000
Назначение
для настольного компьютера, для ноутбука, игровой
Форм-фактор
2280
Интерфейсы
PCI-E
Скорость чтения, Мб/сек
3500
Скорость записи, Мб/сек
3000
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В сравнение
В избранное
8 990₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
Рассрочка

В рассрочку за 2 700 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?