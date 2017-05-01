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Накопитель SSD Samsung 980 Series [MZ-V8V1T0BW] 1 000 ГБ
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Код товара: 150817
Производитель: Samsung
Гарантия: 15 дн.
8 990₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
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бесплатно,в 2 магазинах
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Характеристики
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- Объем, ГБ
- 1000
- Назначение
- для настольного компьютера, для ноутбука, игровой
- Форм-фактор
- 2280
- Интерфейсы
- PCI-E
- Скорость чтения, Мб/сек
- 3500
- Скорость записи, Мб/сек
- 3000
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