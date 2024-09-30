Накопитель SSD Samsung 980 Series [MZ-V8V500BW] 500 ГБ
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Код товара: 150812
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
6 690₽
80
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Линейка
- 980
- Объем, ГБ
- 500
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера, игровой
- Контроллер
- Samsung Pablo
- Форм-фактор
- 2280
- Поддержка технологий
- TRIM, NVMe, Шифрование данных, Поддержка секторов размером 4 КБ
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