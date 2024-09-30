Накопитель SSD Kingston DC1000M [SEDC1000M/1920G] 1 920 ГБ
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Код товара: 143543
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
26 790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Линейка
- DC1000M
- Объем, ГБ
- 1920
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Назначение
- для сервера
- Контроллер
- Silicon Motion SM2270
- Форм-фактор
- 2.5"
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