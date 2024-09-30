Накопитель SSD Samsung 870 QVO [MZ-77Q2T0BW] 2 000 ГБ
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Код товара: 136211
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
17 890₽
214
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Характеристики
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- Линейка
- 870 QVO
- Объем, ГБ
- 2000
- Тип флэш-памяти
- V-NAND 4bit MLC
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Контроллер
- Samsung MGX
- Форм-фактор
- 2.5"
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