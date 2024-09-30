Накопитель SSD Netac N535S [NT01N535S-240G-S3X] N535S 240 ГБ
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Код товара: 133042
Производитель: Netac
Гарантия: 24 мес.
2 290₽
27
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, ГБ
- 240
- Тип флэш-памяти
- TLC
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера, игровой
- Контроллер
- Silicon Motion SM2258XT
- Форм-фактор
- 2.5"
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