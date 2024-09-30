Накопитель SSD Samsung 980 PRO Series [MZ-V8P500BW] 500 ГБ
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8 290₽
94
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Линейка
- 980 PRO
- Объем, ГБ
- 500
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера, игровой
- Контроллер
- Samsung Elpis
- Форм-фактор
- 2280
- Поддержка технологий
- TRIM, NVMe, Шифрование данных, Поддержка секторов размером 4 КБ
Отзывы 1
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Д
Д
Даудов Тимур Салимгереевич
20 сентября 2024
Д
Даудов Тимур Салимгереевич
20 сентября 2024
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