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Накопитель SSD Samsung 980 PRO Series [MZ-V8P500BW] 500 ГБ

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Накопитель SSD Samsung 980 PRO Series [MZ-V8P500BW] 500 ГБ
Накопитель SSD Samsung 980 PRO Series [MZ-V8P500BW] 500 ГБ
Накопитель SSD Samsung 980 PRO Series [MZ-V8P500BW] 500 ГБ
Накопитель SSD Samsung 980 PRO Series [MZ-V8P500BW] 500 ГБ
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 126939
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

8 290₽
94
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Накопитель SSD Kingston FURY Renegade (SFYRS/500G) 500 ГБ
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Характеристики
Линейка
980 PRO
Объем, ГБ
500
Тип флэш-памяти
TLC 3D NAND
Назначение
для ноутбука, для настольного компьютера, игровой
Контроллер
Samsung Elpis
Форм-фактор
2280
Поддержка технологий
TRIM, NVMe, Шифрование данных, Поддержка секторов размером 4 КБ
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
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5 звезд
1
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0
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Д
Д
Даудов Тимур Салимгереевич
20 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
Д
Даудов Тимур Салимгереевич
20 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
8 290₽
94
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа