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Накопитель SSD Samsung 870 QVO [MZ-77Q1T0BW] 1 000 ГБ

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Накопитель SSD Samsung 870 QVO [MZ-77Q1T0BW] 1 000 ГБ
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Код товара: 117619
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

10 290₽
123
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Характеристики
Линейка
870 QVO
Объем, ГБ
1000
Тип флэш-памяти
QLC 3D NAND
Назначение
для ноутбука, для настольного компьютера
Контроллер
Samsung MKX
Форм-фактор
2.5"
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В сравнение
В избранное
10 290₽
123
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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