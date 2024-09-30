Накопитель SSD Samsung 870 QVO [MZ-77Q1T0BW] 1 000 ГБ
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Код товара: 117619
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
10 290₽
123
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Характеристики
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- Линейка
- 870 QVO
- Объем, ГБ
- 1000
- Тип флэш-памяти
- QLC 3D NAND
- Назначение
- для ноутбука, для настольного компьютера
- Контроллер
- Samsung MKX
- Форм-фактор
- 2.5"
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