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Накопители SSD
Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS250G3X0C] 250 ГБ

Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS250G3X0C] 250 ГБ

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Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS250G3X0C] 250 ГБ
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Код товара: 105523
Производитель: Western Digital
Рассрочка
21 января
21 января
4 790₽
57
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Объем, ГБ

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Характеристики
Линейка
WD Black
Объем, ГБ
250
Назначение
игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
Тип флэш-памяти
TLC 3D NAND
Контроллер
SanDisk 20-82-007011
Форм-фактор
2280
Поддержка технологий
NVMe, Поддержка секторов размером 4 КБ
Интерфейсы
PCI-E
Разъем
M.2
Скорость чтения, Мб/сек
3100
Скорость записи, Мб/сек
1600
Суммарное число записываемых байтов (TBW)
200
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21 января
4 790₽
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Объем, ГБ

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа