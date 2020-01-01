Накопитель SSD Western Digital Black SN750 [WDS250G3X0C] 250 ГБ
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Код товара: 105523
Производитель: Western Digital
21 января
21 января
4 790₽
57
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Объем, ГБ
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Характеристики
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- Линейка
- WD Black
- Объем, ГБ
- 250
- Назначение
- игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Контроллер
- SanDisk 20-82-007011
- Форм-фактор
- 2280
- Поддержка технологий
- NVMe, Поддержка секторов размером 4 КБ
- Интерфейсы
- PCI-E
- Разъем
- M.2
- Скорость чтения, Мб/сек
- 3100
- Скорость записи, Мб/сек
- 1600
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 200
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