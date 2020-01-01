Накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Lite [ASX6000LNP-256GT-C] 256 ГБ
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Код товара: 100948
Производитель: ADATA
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мало
2 290₽
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Характеристики
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- Линейка
- SX6000 Lite
- Объем, ГБ
- 256
- Назначение
- игровой, для ноутбука, для настольного компьютера
- Тип флэш-памяти
- TLC 3D NAND
- Контроллер
- Realtek RTS5763DL
- Форм-фактор
- 2280
- Интерфейсы
- PCI-E
- Разъем
- M.2
- Скорость чтения, Мб/сек
- 1800
- Скорость записи, Мб/сек
- 900
- Суммарное число записываемых байтов (TBW)
- 120
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